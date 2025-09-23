onu la francia riconosce lo stato palestinese

New York, 23 set. (askanews) - "È arrivato il momento di liberare i 48 ostaggi detenuti da Hamas. È arrivato il momento di mettere fine alla guerra, ai bombardamenti a Gaza, ai massacri e alla popolazione in fuga. È arrivato il momento della pace perché siamo a un passo dal non poterla più avere". Così il presidente francese, Emmanuel Macron, ha aperto la Conferenza per la risoluzione pacifica della questione palestinese e l'attuazione della soluzione dei due Stati, all'Assemblea dell'Onu a New York. E ha annunciato: "La Francia riconosce oggi lo Stato di Palestina". Il riconoscimento ufficiale è avvenuto anche da parte del Belgio, del Principato di Monaco, di Malta, e si attende quello del Regno Unito, Canada, Australia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

