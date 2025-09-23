Onu il discorso di Trump | Ue imbarazzante in guerra con Mosca ma compra sua energia

Durante il suo discorso all’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto un intervento carico di toni polemici e rivendicazioni personali, attaccando frontalmente l’ ONU, criticando gli alleati europei e rivendicando i presunti successi della sua politica estera. “ Ho messo fine a sette guerre, non le Nazioni Unite”, ha dichiarato Trump, riferendosi a conflitti in paesi come Armenia e Azerbaigian, Thailandia e Cambogia, Ruanda e Congo. Il discorso di Trump è arrivato dopo gli interventi del segretario generale António Guterres, della presidente dell’Assemblea generale Annalena Baerbock, del presidente del Brasile Lula, e prima di quello atteso della premier italiana Giorgia Meloni, previsto per mercoledì 24 settembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

