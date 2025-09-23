Onu Guterres apre l’Assemblea generale | Mai arrendersi all’oscurità della dittatura
“Siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana“. E’ così che si apre il sipario dell’Assemblea Generale dell’Onu in quel del Palazzo di Vetro, con la voce del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che prima di ogni cosa rimette i puntini sulle i. Un intervento che si apre con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato l'allarme sul «rischio reale» che la guerra in Ucraina si estenda oltre i confini del Paese, dopo che droni russi hanno invaso lo spazio aereo polacco. «L'incidente... sottolinea ancora una v
Il bluff di Netanyahu sulla pace. Apre al piano Usa e poi bombarda i negoziatori in Qatar
Onu si apre l’Assemblea generale nella tempesta su Gaza e il riconoscimento della Palestina.
Onu, oggi la sessione generale dell'Assemblea. Atteso l'intervento di Trump - Secondo giorno dell'Assemblea delle Nazioni Unite, circa 150 leader mondiali a New York. Scrive ilgiornale.it
Gaza: Guterres (Onu), “inorridito dall’aggravamento delle condizioni umanitarie della popolazione” - In una dichiarazione, diffusa ieri, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si dice “inorridito dall’aggravamento delle condizioni umanitarie della popolazione di Gaza, deplora le crescenti ... Come scrive agensir.it