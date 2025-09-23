Onu Guterres apre l’Assemblea generale | Mai arrendersi all’oscurità della dittatura

Ildifforme.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo entrati in un’epoca di sconvolgimenti sconsiderati e di incessante sofferenza umana“. E’ così che si apre il sipario dell’Assemblea Generale dell’Onu in quel del Palazzo di Vetro, con la voce del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, che prima di ogni cosa rimette i puntini sulle i. Un intervento che si apre con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

onu guterres apre l8217assemblea generale mai arrendersi all8217oscurit224 della dittatura

© Ildifforme.it - Onu, Guterres apre l’Assemblea generale: “Mai arrendersi all’oscurità della dittatura”

In questa notizia si parla di: guterres - apre

Onu si apre l’Assemblea generale nella tempesta su Gaza e il riconoscimento della Palestina.

onu guterres apre l8217assembleaOnu, oggi la sessione generale dell'Assemblea. Atteso l'intervento di Trump - Secondo giorno dell'Assemblea delle Nazioni Unite, circa 150 leader mondiali a New York. Scrive ilgiornale.it

Gaza: Guterres (Onu), “inorridito dall’aggravamento delle condizioni umanitarie della popolazione” - In una dichiarazione, diffusa ieri, il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, si dice “inorridito dall’aggravamento delle condizioni umanitarie della popolazione di Gaza, deplora le crescenti ... Come scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Onu Guterres Apre L8217assemblea