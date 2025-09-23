Onu anche Principato di Monaco Belgio Lussemburgo Malta e Andorra riconoscono Palestina insieme a Francia oggi Assemblea per soluzione a 2 Stati

Cresce il fronte internazionale a sostegno della Palestina: nuovi riconoscimenti europei aumentano la pressione su Israele e isolano l’Italia attendista Nella tarda serata italiana di lunedì 22 settembre, anche il Principato di Monaco, Belgio, Lussemburgo, Malta e Andorra hanno riconosciuto,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Onu, anche Principato di Monaco, Belgio, Lussemburgo, Malta e Andorra riconoscono Palestina insieme a Francia, oggi Assemblea per soluzione a 2 Stati

