ONU a UEFA e FIFA | richiesta di esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche internazionali

In un momento di forte tensione internazionale, il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha rivolto un appello diretto a UEFA e FIFA, sollecitando misure concrete contro le violazioni dei diritti umani. Al centro della richiesta vi

Tra Uefa e Fifa è una battaglia di potere e di soldi. La Uefa fattura più del doppio e Infantino sgomita (con l’aiuto dei sauditi)

Mondiale per Club 2029, FIFA e Uefa verso lo scontro: possibile allargemento del torneo! Proposte nuove regole

Multiproprietà, croce e delizia del calcio. Uefa e Fifa corrono ai ripari

Israele via dai mondiali di calcio, Francesca Albanese terremota il girone dell’Italia. Missiva a Fifa e Uefa degli esperti Onu sulla Palestina: «Dovete escludere la squadra» - Secondo la relatrice speciale all’Onu sulla Palestina e i suoi colleghi «le squadre nazionali che rappresentano Stati che commettono gravi violazioni dei diritti umani possono e devono essere sospese, ... Come scrive open.online

