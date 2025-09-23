one piece stagione 2 anteprima live action di loguetown

anticipazioni sulla seconda stagione di one piece: immagini e dettagli su loguetown. La seconda stagione della serie live-action di One Piece si sta preparando a portare sullo schermo uno dei luoghi più iconici dell’universo narrativo, Loguetown. Le nuove immagini diffuse offrono un’anteprima fedele all’anime e ai fumetti, confermando l’attenzione ai dettagli e alla rappresentazione accurata delle ambientazioni. In questo contesto, vengono svelati elementi fondamentali che segnano l’inizio del viaggio dei Pirati di Cappello di Paglia verso la Rotta Maggiore. le novità visive dalla seconda stagione di one piece. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

