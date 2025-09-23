Ondata di forte maltempo nel Bresciano | nubifragi e grandinate
Dalla mattinata di oggi, martedì 23 settembre 2025, forti temporali stanno interessando la provincia di Brescia. Le zone maggiormente colpite sono la Franciacorta e l'arco Prealpino (soprattutto la Bassa Valtrompia), dove si registrano notevoli accumuli di pioggia. Strade e alcuni scantinati. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
