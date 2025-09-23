Omicidio nell' Anconetano 45enne massacrato a colpi di mazzetta

AGI - È stato colpito alla testa più volte e con violenza: è morto cosi' Ettore Alessandro Sorrentino, il cui cadavere è stato ritrovato venerdì scorso all'interno di un garage di Loreto (Ancona). È quanto è emerso dall'esame autoptico, eseguito ieri all'istituto di Medicina legale di Ancona dalle dottoresse Loredana Buscemi ed Eva Montanari. Le prime risultanze parlano di trauma cranico encefalico. L'omicidio sarebbe stato commesso all'interno del box, probabilmente usando una o due mazzette da muratore ritrovate sul pavimento del locale e poste sotto sequestro dai carabinieri. Il cadavere è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione, il che fa risalire la morte a martedì scorso, cioè dal giorno in cui Sorrentino non ha più risposto alle chiamate della fidanzata e della mamma, che poi ne ha denunciato la scomparsa in questura ad Ancona. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Omicidio nell'Anconetano, 45enne massacrato a colpi di mazzetta

