Omicidio Giancarlo Siani | chi era il giornalista ucciso dalla Camorra nel 1985

Sono passati quarant'anni dalla notte in cui un giovane e talentuoso cronista del Mattino venne ucciso dalla camorra a soli 26 anni: il suo nome era Giancarlo Siani e venne assassinato la sera del 23 settembre 1985 nel quartiere Vomero di Napoli. E oggi, più che mai, il suo "ricordo resta vivo", dice suo fratello Paolo, parlamentare del Partito democratico: "La nostra idea è quella che Luigi Ciotti ci ha insegnato, memoria e impegno legati l'una all'altra, separati non hanno senso". E l'impegno e la memoria in questi anni hanno davvero segnato un percorso che nei prossimi giorni si trasformerà in un vero e proprio viaggio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Omicidio Giancarlo Siani: chi era il giornalista ucciso dalla Camorra nel 1985

