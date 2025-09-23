Omicidio Edvin Sadiku a Binetto | bitontino condannato a 30 anni

Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, Francesco Vittorio Rinaldi, ha condannato a 30 anni di reclusione, in rito abbreviato, il 38enne bitontino Francesco Colasuonno, a processo per l'omicidio di Edvin Sadiku avvenuto il 3 febbraio 2017 nelle campagne di Binetto Lo riporta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Omicidio Edvin Sadiku, arrestato un 37enne: Ucciso per evitare che parlasse; Omicidio di Edvin Sadiku, a 7 anni di distanza arrestato 37enne capoclan di Bitonto; Bitonto, omicidio del pentito Edvin Sadiku, giudizio immediato per il presunto killer.

Omicidio di Edvin Sadiku: condannato a 30 anni Francesco Colasuonno - Sadiku fu ucciso con 12 colpi di pistola al collo e alla testa subito dopo essere sceso da un’auto, che aveva appena rapinato insieme a Colasuonno e al terzo uomo a Toritto. giornaledipuglia.com scrive

«Edvin Sadiku fu ucciso per paura che si pentisse»: una condanna a 30 anni a Bari - Il gup di Bari Francesco Vittorio Rinaldi ha condannato a 30 anni di reclusione, in abbreviato, il 38enne bitontino Francesco Colasuonno, a processo per l’omicidio di Edvin Sadiku del 3 febbraio 2017. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it