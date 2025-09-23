Omicidio di Loreto la vittima aggredita con più colpi in testa | la morte il giorno della scomparsa

ANCONA - Ettore Alessandro Sorrentino è stato ucciso con più colpi alla testa, le ferite sono compatibili con un corpo contundente come le due mazzette da muratore (non una come inizialmente era emerso) trovata nel garage, accanto al corpo. Trapela dall’autopsia effettuata ieri sul corpo del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: omicidio - loreto

Omicidio di Loreto, la vittima aggredita con più colpi in testa: la morte il giorno della scomparsa

