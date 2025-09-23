Omicidio di Antonietta Rocco | Sabrina Dal Col ferita a una mano si cerca ancora l' arma del delitto

Latinatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ancora al lavoro gli investigatori della squadra mobile di Latina per ricostruire il quadro in cui è maturato l'atroce delitto di Antonietta Rocco, la donna di 63 anni trovata senza vita nel suo appartamento di Campo Boario. Un omicidio per il quale è stata arrestata una ex badante che. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - antonietta

Antonietta Rocco, la donna trovata morta in casa a Campo Boario. Ipotesi omicidio

‘Un mare di sangue’: l’omicidio di Antonietta Rocco sconvolge Latina

Omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa: la polizia stringe il cerchio

Omicidio di Antonietta Rocco: Sabrina Dal Col ferita a una mano, si cerca ancora l'arma del delitto; Omicidio di Antonietta Rocco, l’ex badante poteva scappare; Antonietta Rocco sgozzata nel suo letto, l'ex badante accusata: dopo l'omicidio sarebbe andata al bingo.

omicidio antonietta rocco sabrinaAntonietta Rocco, arrestata l’ex badante Sabrina Dal Col/ Le nipoti: “L’avevamo ‘licenziata’ perchè…” - A Dentro La notizia il giallo di Antonietta Rocco con l'arresto dell'ex badante, Sabrina Dal Col: ecco che cosa dicono le nipoti ... Come scrive ilsussidiario.net

omicidio antonietta rocco sabrinaOmicidio a Campo Boario, Sabrina Dal Col non ha risposto alle domande del giudice - La donna indiziata per la morte di Antonietta Rocco si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Da latinaoggi.eu

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Antonietta Rocco Sabrina