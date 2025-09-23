Omaggio a Puccini organista Cinque concerti in chiesa con i brani ritrovati
Cinque concerti per riscoprire una pagina poco nota di Giacomo Puccini e svelare la sua passione per l’organo. “ Lucca e gli organi di Puccini ” è la rassegna organizzata dall’associazione Toscana Classica con il contributo del Ministero della Cultura che, dal 27 settembre al 26 ottobre 2025, celebrerà il legame profondo tra l’immortale compositore e il re degli strumenti. L’organo accompagnò infatti Puccini fin dall’adolescenza e oggi torna protagonista grazie al ritrovamento di circa 60 brani composti d’artista per questo strumento. A far da cornice saranno proprio quelle chiese lucchesi dove Puccini mosse i primi passi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: omaggio - puccini
Firenze, concerto di Danilo Rea e Michel Godard in omaggio a Puccini
Il linguaggio universale della musica. Un cartellone di grandi interpreti per rendere omaggio al genio di Puccini
Dall'omaggio a Puccini al musical sui Queen: la nuova stagione targata 'Opera & Danza'
A Martina Franca la grande orchestra Tebaide rende omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della sua scomparsa: il nostro Giuseppe Bonamassa ci presenta l'evento. - facebook.com Vai su Facebook
Dall'omaggio a Puccini al musical sui Queen: la nuova stagione targata 'Opera & Danza' https://ift.tt/G7QgZmb https://ift.tt/w8yeF3a - X Vai su X
Lucca celebra Puccini e il suo legame con l’organo: cinque concerti nelle chiese della città e del territorio; Cinque concerti per scoprire la passione per l’organo di Giacomo Puccini; NEL GIOCO DEL JAZZ a Bari – Si riparte con SOUNDSCAPES, cinque concerti dal 4 ottobre al 18 dicembre.
Lucca, al via il festival che celebra Puccini organista - Dal 27 settembre cinque concerti alla scoperta degli strumenti suonati dal Maestro, tra la città e dintorni a ingresso libero ... Lo riporta msn.com
TOSCANA CLASSICA, LUCCA CELEBRA PUCCINI ORGANISTA (1) - Cinque concerti per riscoprire una pagina poco nota di Giacomo Puccini e svelare la sua passione per l'organo. Riporta 9colonne.it