Oltre sette milioni di euro per il programma Gol dalla Regione per sostenere i disoccupati

La Regione Abruzzo avrà a disposizione circa 7,2 milioni di euro per il programma Gol che si rivolge a disoccupati, beneficiari degli istituti di sostegno al reddito, lavoratori fragili o vulnerabili e i giovani Neet. Lo ha fatto sapere l'assessore Tiziana Magnacca per il Patto delle competenze e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

