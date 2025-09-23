Oltre mille presenze al primo riofest di Tegoleto | appuntamento al 2026
Arezzo, 23 settembre 2025 – A ppuntamento al 2026 con la musica, l'arte, la cultura e la convivialità del riofest di Tegoleto. L'edizione inaugurale del nuovo festival è andata in archivio con un bilancio particolarmente positivo con oltre mille persone che, dal pomeriggio alla tarda notte, hanno affollato e animato i vicoli, le piazze ei locali del piccolo paese della Valdichiana che, per un giorno, è diventato un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Talk, concerti, spettacoli dal vivo e stand enogastronomici hanno scandito una giornata intensa e partecipata che ha visto alternarsi artisti emergenti e ospiti di richiamo, momenti di riflessione e occasioni di festa collettiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
