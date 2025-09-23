Oltre il concetto di gita scolastica | ‘Destinazione Sapere’ con Primatour e Treccani Esperienze

Cdn.ilfaroonline.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 23 settembre 2025 – Il viaggio d’istruzione ideato da Primatour Tour Operator e Treccani Esperienze travalica i confini delle semplici visite guidate, mettendo a disposizione l’enciclopedico sapere di Treccani Esperienze. Tre giorni di formazione a Roma, dal 19 al 21 settembre, sono serviti proprio per spiegare a dirigenti e docenti una versione innovativa di viaggio per studenti, facendogli vivere in prima persona le esperienze che il progetto Primatour e Treccani Esperienze propongono con il loro progetto “Destinazione Sapere”. A illustrare le opportunità dei viaggi d’istruzione creati dalla sinergia tra Primatour e Treccani Esperienze durante i seminari di formazione che si sono conclusi domenica 21 settembre, Daniele Valletta, amministratore Delegato Treccani Esperienze, Simone Schiavoni, Direttore Commerciale Primatour Tour Operator, Maura Principi, Responsabile strategia e sviluppo Treccani Esperienze, con l’intervento del direttore del MUR Enrico Montaperto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

