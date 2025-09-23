Oltre 3mila partecipanti Riscoperto il fascino di sentieri e borghi antichi
Grande successo ha riscosso anche quest’anno la decima edizione di FrancigenAmica, l’evento nato nel 2016 per celebrare e valorizzare il tratto camaiorese della storica Via Francigena. In dieci edizioni sono stati ben 23 mila i partecipanti provenienti da tutta Italia che si sono incamminati su un totale di 486 km, la somma dei 39 tracciati sempre diversi che dal 2016 al 2025 hanno permesso di vivere esperienze, scorci e percorsi sempre nuovi. "Un lavoro immenso di organizzazione, sia mentale che fisica – hanno detto gli organizzatori – che ha richiesto tantissime ore di intervento dello staff di SEI Versilia per ripristinare decine di sentieri di Camaiore, spesso inagibili e quasi dimenticati, con grande beneficio per la comunità". 🔗 Leggi su Lanazione.it
