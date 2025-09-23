Oltre 1500 iscritti alla mezza maratona | Viterbo ai blocchi di partenza per la Settimana Ue dello sport

Sono già oltre 1.500 gli iscritti alla mezza maratona di Viterbo, che si terrà il 28 settembre in occasione del decimo anniversario della Settimana europea dello sport. Promosso dall'Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: oltre - iscritti

‘Oltre la campanella’: "Un fiasco: solo 63 iscritti"

Oltre 300 iscritti al summer camp del Treviso FBC: «Edizione da record»

Medicina, a Bari e Lecce: oltre 3.500 iscritti per il ?semestre filtro?

OLTRE MILLE ISCRITTI AL CANALE WHATSAPP! Un cittadino di Abbadia ogni tre riceve le informazioni dell'Amministrazione comunale comodamente sul proprio smartphone. Sono oltre 1.000 infatti gli iscritti al canale WhatsApp del Comune di Abbadia, v - facebook.com Vai su Facebook

Donne oltre il 61% degli iscritti #UCBM, +154% di assegniste di ricerca in 6 anni, tasso di occupazione femminile più alto dei colleghi. Con il Piano di Parità di Genere 2025, l’Ateneo investe in merito, inclusione e welfare. - X Vai su X

Toscana - L'Half Marathon Firenze è già sold out! Raggiunto il tetto dei 4000 iscritti; Half Marathon Firenze 2025: mezza maratona competitiva già sold out con 4.000 iscritti; Collemarathon, ci siamo. Ma occhio ai divieti.

La Mezza di Moretta al debutto: già oltre 100 iscritti - Domenica 21 settembre la prima edizione con gara non competitiva da 21 km e passeggiata di 5 km tra i borghi del Cuneese ... Da targatocn.it

Napoli City Half Marathon, la mezza maratona più veloce d’Italia - 100 iscritti nel 2025 (il 60% stranieri) e un indotto di quasi 6 milioni, la corsa è un motore economico, turistico e sociale ... rainews.it scrive