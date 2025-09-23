Oltre 150 telefonate al giorno arrestato l' ex fidanzato diventato stalker
Il telefono squillava di continuo. In un giorno era arrivata a ricevere anche 150 chiamate. A tempestarla di messaggi e a provare a telefonarle era sempre lui: l'ex fidanzato che non si era mai rassegnato alla fine della storia e si era trasformato un uno stalker.Appostamenti sotto casa, sul. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Non si rassegna alla fine della e storia e perseguita la ex fidanzata: 150 telefonate al giorno, arrestato - La polizia a Milano ha arrestato in flagranza differita un 39enne italiano per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Da msn.com
