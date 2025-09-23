Oltre 150 telefonate al giorno arrestato l' ex fidanzato diventato stalker

Milanotoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il telefono squillava di continuo. In un giorno era arrivata a ricevere anche 150 chiamate. A tempestarla di messaggi e a provare a telefonarle era sempre lui: l'ex fidanzato che non si era mai rassegnato alla fine della storia e si era trasformato un uno stalker.Appostamenti sotto casa, sul. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: oltre - telefonate

Oltre 150 telefonate al giorno, arrestato l'ex fidanzato diventato stalker; Perseguita l'ex compagna a Milano, 39enne arrestato: quante volte al giorno chiamava la donna; Iliad: ecco le tre offerte mobile per i nuovi clienti, a partire da 7,99 euro/mese.

oltre 150 telefonate giornoNon si rassegna alla fine della e storia e perseguita la ex fidanzata: 150 telefonate al giorno, arrestato - La polizia a Milano ha arrestato in flagranza differita un 39enne italiano per atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. Da msn.com

oltre 150 telefonate giornoTruffe telefoniche, bloccate 43 milioni di telefonate in un mese: ecco come difendersi - «Occorrerà attendere novembre per capire se la misura determinerà reali benefici per gli utenti», aveva detto quest'estate Gabriele Melluso, presidente di ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Oltre 150 Telefonate Giorno