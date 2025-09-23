Oltre 12 milioni di euro dalla Metrocity per il piano straordinario di edilizia scolastica

"Ogni anno scolastico che inizia porta con sé le stesse emozioni: l’entusiasmo per ciò che verrà, la voglia di scoprire, la speranza di crescere e migliorare.La scuola non è solo il luogo dell’apprendimento, ma il cuore della comunità: è amicizia, rispetto, inclusione; è il laboratorio in cui. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: oltre - milioni

Box Office USA | Superman oltre i 50 milioni nel secondo weekend

Fedez si fa i conti in tasca: «Ho un patrimonio familiare da oltre 20 milioni, ma non sono attaccato al denaro»

Crema, bufera sul calcio: due club sportivi nel mirino della Finanza: contestati oltre 3 milioni

L’appalto, dal valore di oltre 68 milioni di euro, è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese Manelli-Progin-Art - facebook.com Vai su Facebook

YouGov: "Nel 2024 oltre 15 milioni di famiglie hanno acquistato alimenti sostitutivi della carne, raggiungendo una penetrazione assoluta del 59,3%" https://foodaffairs.it/2025/09/16/cresce-in-italia-il-consumo-di-prodotti-vegetariani-e-vegani-ecco-il-profilo-delle - X Vai su X

Oltre 12 milioni di euro dalla Metrocity per il piano straordinario di edilizia scolastica; Dalla Metrocity piano straordinario edilizia scolastica per oltre 12 milioni di euro; Cultura, Borgonzoni: Su Ascoli Piceno e Marche oltre 12 mln euro di investimenti.

Abodi: "Oltre 12 milioni di euro per nuovi impianti in comuni fino a 10mila abitanti" - È stato pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport l'avviso per acquisire manifestazioni di interesse relative alla selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

AGEA: oltre 24 milioni di euro per aiuti diretti e sviluppo rurale - L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea) ha liquidato oltre 24 milioni di euro relativi alle campagne 2023 e 2024, nell'ambito degli aiuti diretti e dello Sviluppo Rurale SIGC – ... Si legge su borsaitaliana.it