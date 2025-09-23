Olimpiadi scatta l’allarme sui trampolini di salto con sci | 3 gravi infortuni durante i test Necessari degli aggiustamenti

Tre gravi infortuni, verificatisi durante le prove generali dei nuovissimi trampolini olimpici di Predazzo, hanno creato non poche preoccupazioni per chi sta organizzando l’appuntamento di febbraio dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Il collaudo è avvenuto tra il 18 e il 21 settembre in Val di Fiemme dove sono previsti gli appuntamenti per le discipline nordiche (nella vicina Tesero si terranno le gare di fondo ). Ad infortunarsi sono state due saltatrici, l’austriaca Eva Pinkelnig e la canadese Alexandria Loutitt, oltre a una combinatista, la giapponese Yuna Kasai. Sono cadute al termine dei salti, riportando lesioni alle ginocchia che hanno messo in dubbio la possibilità per tutte e tre di partecipare agli appuntamenti della stagione 2025-26. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

