Ogni sondaggio una doccia fredda a sinistra | FdI resta inarrivabile il Pd continua a perdere pezzi

Fratelli d’Italia stabilmente primo partito, Pd in calo, divario tra centrodestra e opposizione nei suoi vari assetti che si allarga sempre di più. L’ultimo sondaggio Noto per Porta a Porta conferma che per la sinistra non c’è chance di avvicinarsi al consenso dell’esecutivo e dei partiti che lo esprimono. E una doccia fredda arriva anche dalle rilevazioni a livello locale: Noto sondaggi ha scandagliato anche le intenzioni di voto in Toscana ed è emerso che, pur restando un ampio divario, il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi cresce più del governatore uscente Eugenio Giani. FdI stabilmente primo partito, il Pd perde terreno: si allarga il divario tra centrodestra e opposizione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ogni sondaggio una doccia fredda a sinistra: FdI resta inarrivabile, il Pd continua a perdere pezzi

In questa notizia si parla di: ogni - sondaggio

Il sondaggio Noto per QN-La Nazione mi dà un segnale forte e chiaro: il 58% è un incoraggiamento a proseguire, senza esitazioni. Avanti con ancora più energia, e con lo stesso amore profondo di ogni giorno. Sempre presente per la Toscana. ? - facebook.com Vai su Facebook

Partecipa al nuovo #sondaggio di @TermometroPol! Come ogni settimana, oltre alle #intenzionidivoto, chiediamo l'opinione degli italiani sui temi di più stretta #attualità #politicaitalia #governomeloni #Trump #Putin #Ucraina #Gaza #Kirk #survey #sondeo - X Vai su X

Ogni sondaggio una doccia fredda a sinistra: FdI resta inarrivabile, il Pd continua a perdere pezzi; Sondaggio Euromedia: cala la fiducia in Meloni ma cresce il voto per FDI. Inflazione e sanità i maggiori problemi per l’Italia; Poveri salari.

Calabria, il sondaggio incorona Occhiuto. Doccia fredda per la sinistra - Per i progressisti notizie non proprio incoraggianti arrivano dalla Calabria. Come scrive iltempo.it

Sondaggio bomba, Pd a picco e Schlein superata da Conte. Ma la doccia fredda dem è alle regionali - Questo in sintesi il risultato del rapporto Human Index, indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati dei sondaggi e quelli del web e social ... Scrive iltempo.it