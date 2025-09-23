Oggi torna Ken Follett il nuovo romanzo su misteri e segreti di Stonehenge
(Adnkronos) – Da sempre attratto dalle storie di persone comuni che compiono imprese apparentemente irrealizzabili, Ken Follett ha scritto stavolta un romanzo epico sulla costruzione di Stonehenge, ancor oggi uno dei più grandi misteri del mondo. 'Il cerchio dei giorni' edito in Italia da Mondadori è da oggi, 23 settembre, in libreria in contemporanea mondiale. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Oggi in libreria 'Il cerchio dei giorni', il nuovo libro di Ken Follett su uno dei grandi misteri del mondo; Ken Follett torna in libreria con "Il cerchio dei giorni" per svelare il segreto di Stonehenge: ecco l'anteprima
La costruzione del misterioso Stonehenge nel nuovo Ken Follett - KEN FOLLETT, IL CERCHIO DEI GIORNI (MONDADORI, PP. Si legge su ansa.it
Ken Follett racconta la nascita di Stonehenge con "Il cerchio dei giorni" - Dopo i grandi cicli storici, lo scrittore britannico torna con un nuovo romanzo epico ambientato nella preistoria. Secondo huffingtonpost.it