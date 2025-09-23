Oggi Pianese–Arezzo | serve una reazione!
Dopo la brutta sconfitta in casa con il Guidonia, ci aspettiamo una reazione dagli amaranto. Se vogliamo restare nei piani alti della classifica, la partita di oggi deve segnare un cambio di passo. Il Ravenna continua a confermarsi — sorpresa solo fino a un certo punto — mentre l’Ascoli, con la sua difesa imbattuta, mostra la solidità giusta per puntare alla promozione. E noi? Più o meno siamo rimasti quelli della scorsa stagione. L’unica vera novità costante è Venturi, con i nuovi Cianci, Iaccarino, Varela, De Col, Arena e Tito ancora inseriti a spezzoni. Ecco perché temo che il nostro percorso non sarà molto diverso dall’anno passato. 🔗 Leggi su Lortica.it
