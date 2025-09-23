Oggi il voto per la revoca dell' immunità a Ilaria Salis

Oggi la Commissione Affari legali del Parlamento Europeo deciderà il destino di Ilaria Salis. La monzese, europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, potrebbe perdere l’immunità parlamentare e ritornare in Ungheria dove è accusata di aver aggredito due manifestanti di destra durante i cortei. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: oggi - voto

Ursula nel mirino ma lo strappo con i Socialisti rientra. Oggi il voto sulla mozione di sfiducia

Mozione di sfiducia von der Leyen sul Pfizergate, oggi il voto all’Eurocamera, si va verso riconferma di Ursula - DIRETTA

Elezioni regionali, oggi pomeriggio (lunedì) la data ufficiale. Marchigiani al voto il 21 o 28 settembre

Al voto oggi la relazione che inchioda #IlariaSalis. “Ecco i motivi per cui le va tolta l’immunità” #ue #23settembre #iltempoquotidiano - X Vai su X

I cortei in tutta Italia per Gaza hanno bloccato tutto, oggi il primo voto sulla revoca dell’immunità parlamentare all’eurodeputata Ilaria Salis, la liberazione in Egitto dell’attivista di piazza Tahrir Alaa Abd El-Fattah, i funerali di Charlie Kirk negli Usa sono l’inizio d - facebook.com Vai su Facebook

Ilaria Salis 23 settembre voto su revoca immunità parlamentare rischio mandato d' arresto Lega | Intollerante estremista fuori da Strasburgo; Revoca immunità per Ilaria Salis la paura del ritorno in carcere | Vivo giorni di terrore; Salis Ecr e Patrioti per la revoca dell' immunità | ecco chi sarà l' ago della bilancia.

Ilaria Salis, al voto oggi la relazione che la inchioda. “Ecco i motivi per cui le va tolta l'immunità” - «Il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di fumus persecutionis», ovvero «elementi dai quali si evinca che le azioni ... iltempo.it scrive

Immunità di Ilaria Salis, oggi il primo voto sulla revoca - Gli 11 commissari di sinistra dicono no alla revoca, i 7 di destra diranno sì e il risultato sarà deciso dal Ppe che ha 7 componenti ... Lo riporta msn.com