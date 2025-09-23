Oggi il primo voto sull’immunità di Salis Occhi puntati sul Ppe

È atteso stamattina il verdetto sullimmunità per l’eurodeputata Ilaria Salis. Intorno alle 11, la commissione giuridica dell’Eurocamera (Juri), riunita a Bruxelles, si esprimerà sulla richiesta di revoca da parte delle . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Ilaria Salis il 23 si vota sull'immunità parlamentare | Grave se si cedesse alla vendetta di Orban.

