Oggi il ’Memorial Massimiliano Faucci’ La Blue Factor sfida il Sarzana a Casa Mora
La Blue Factor esordisce a Casa Mora nel Memorial Massimiliano Faucci: oggi alle 19.30 amichevole di lusso con il Sarzana. Dopo la trasferta in svizzera per il torneo a Biasca, vittoria per 5-0 contro il Seregno e sconfitta ai rigori (4-3) dopo il 3-3 dei regolamentari contro i padroni di casa del Roller dell’ex Pablo Saez, il Castiglione si presenta così ufficialmente ai suoi tifosi, ricordando ’Massi’ Faucci, un amico, dirigente e soprattutto un uomo buono. Massimiliano Faucci scomparso 5 anni fa, all’età di 53 anni, era attaccatissimo ai colori biancocelesti, seguendo praticamente tutte le squadre, anche in trasferta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Libertas Cussignacco. . 1° MEMORIAL CARLO MORELLI Si è conclusa oggi la prima edizione del torneo dedicato al Carle' Non è stato solo un torneo di basket, ma una vera e propria festa per ricordare un Grande Amico. Sono stati 3 giorni di amicizia,