Oggi Giorgia Meloni all’ONU | cosa c’è dietro il no al riconoscimento della Palestina?
La premier italiana Giorgia Meloni parteciperà oggi a New York per partecipare all’80esima Assemblea generale dell’Onu. Assemblea che sarà naturalmente dominata dalla delicata questione di Gaza e dalla guerra tra Russia e Ucraina. Nella giornata di ieri, con l’Italia che ha protestato in blocco a supporto della Palestina, il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto seguito alla decisione di Regno Unito, Australia e Canada di riconoscere lo stato palestinese, dichiarando come questo sia un passo cruciale per la risoluzione della questione. Non la pensa così Meloni. La presidente del Consiglio ha definito un azzardo il riconoscimento. 🔗 Leggi su Cultweb.it
