Oggi 23 settembre | santi del giorno eventi e curiosità

Oggi è martedì 23 settembre 2025, 266esimo giorno dell'anno. Alla fine del 2025 mancano 99 giorni. Il sole sorge alle 7,01 e tramonta alle 19,08. La luna è in fase calante. Il santo del giorno è San Pio da Pietrelcina, sacerdote cappuccino, noto per le sue visioni, le stigmate e la profonda vita spirituale. Tra i fatti storici. • 1889 – Viene fondata la Nintendo a Kyoto da Fusajiro Yamauchi. • 1943 – Salvo D'Acquisto, vicebrigadiere dei Carabinieri, si offre in cambio della vita di civili rastrellati dai nazisti, viene ucciso. • 2008 – Google lancia Android, sistema operativo che cambierà il mondo degli smartphone.