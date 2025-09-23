Oggi 23 settembre | santi del giorno eventi e curiosità
Oggi è martedì 23 settembre 2025, 266esimo giorno dell’anno. Alla fine del 2025 mancano 99 giorni. Il sole sorge alle 7,01 e tramonta alle 19,08. La luna è in fase calante. Il santo del giorno è San Pio da Pietrelcina, sacerdote cappuccino, noto per le sue visioni, le stigmate e la profonda vita spirituale. Tra i fatti storici. • 1889 – Viene fondata la Nintendo a Kyoto da Fusajiro Yamauchi. • 1943 – Salvo D’Acquisto, vicebrigadiere dei Carabinieri, si offre in cambio della vita di civili rastrellati dai nazisti, viene ucciso. • 2008 – Google lancia Android, sistema operativo che cambierà il mondo degli smartphone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: oggi - settembre
A Gorizia, da oggi, 22 settembre a mercoledì 24, i lavori del Consiglio permanente della CEI - Conferenza Episcopale Italiana. Nella prolusione, il capo dei vescovi italiani ha ribadito che "la guerra è il fallimento della politica e dell'umanità". Leggi su #Vatican - facebook.com Vai su Facebook
#Tudor polemizza: “Il #Napoli gioca lunedì e noi abbiamo giocato oggi: questo è ingiusto” - X Vai su X
