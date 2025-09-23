Oggi 23 settembre è San Pio da Pietrelcina | il frate con le stimmate venerato in tutto il mondo
San Pio da Pietrelcina, per tutti semplicemente ” padre Pio” è il mistico frate pugliese con le stimmate noto per i suoi rimproveri bruschi ma amorevoli volti al bene dell’anima del fedele. Da ogni parte del mondo si conosce la figura di San Pio da Pietrelcina, la cui memoria litugica è oggi 23 settembre. D. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: oggi - settembre
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 1 settembre 2025
Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 1 settembre 2025
Programmi TV del pomeriggio di oggi | lunedì 1 settembre 2025
Allerta meteo aggiornata da Arpal per oggi, 22 settembre Levante (Zona C) Arancione fino alle 15:00 Gialla dalle 15:00 alle 16:00 - facebook.com Vai su Facebook
#Tudor polemizza: “Il #Napoli gioca lunedì e noi abbiamo giocato oggi: questo è ingiusto” - X Vai su X
USA, Indice manifatturiero Fed Philadelphia settembre in netto recupero a +23,2 punti; Ti do un consiglio . Il Parlamento è convocato martedì 23 se...; Avvicendamento al comando del 232° Reggimento Trasmissioni: il saluto all’uscente Tognon.
Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 settembre - Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo ... Scrive tg24.sky.it
Cosa dicono le stelle per il 23 settembre - Ariete: State per affrontare un periodo in cui la pazienza sarà la parola d’ordine. Da unionesarda.it