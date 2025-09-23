Offerte di lavoro pubblicati due nuovi bandi | previste oltre 70 assunzioni in Comune
Il Comune di Firenze apre nuove procedure di acquisizione del personale:per la copertura di 24 posti a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Amministrativo (area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione);per la copertura di n. 55 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
