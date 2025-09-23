Offerta su Mediobanca Mps supera l’86 per cento

L’offerta di Mps su Mediobanca si conclude in via definitiva e le adesioni arrivano all’ 86,3% del capitale, al di sopra delle più rosee aspettative. Nell’ultimo giorno utile i titoli consegnati hanno fatto un balzo: il 15,8% in più rispetto al 70,5% raggiunto venerdì scorso, quando ad apportare le azioni erano stati anche i vertici di Piazzetta Cuccia, il presidente Renato Pagliaro, l’ad Alberto Nagel e il dg Francesco Saverio Vinci scommettendo su un recupero del titolo del Monte in Borsa e non sul progetto industriale di Siena che hanno cercato inutilmente di osteggiare. Due settimane fa, prima della riapertura dell’offerta martedì scorso per 5 sedute, erano stati invece consegnati titoli pari al 62,3% del capitale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

