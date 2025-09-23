OD si mostra in un nuovo ed inquietante teaser trailer con Sophia Lillis

Un nuovo e inquietante tassello si aggiunge al misterioso progetto OD di Hideo Kojima. In occasione dell’evento Beyond the Strand, Kojima Productions ha diffuso un teaser trailer intitolato Knock, che gioca sul simbolismo di una porta chiusa e di un bussare che annuncia l’ignoto, dove al centro della scena c’è Sophia Lillis, attrice già nota al pubblico, qui impegnata in un’esperienza disturbante e carica di tensione. Il filmato conferma l’anima horror dell’opera, presentata dallo stesso Kojima come un titolo radicalmente diverso da qualsiasi altro, destinato a dividere pubblico e critica. Il trailer si apre con una porta rossa priva di maniglia, davanti alla quale viene mostrata una carta simile a un tarocco: da un lato un volto mostruoso, dall’altro un messaggio che invita ad accendere candele per una celebrazione. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - OD si mostra in un nuovo ed inquietante teaser trailer con Sophia Lillis

