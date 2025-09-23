Ocse | I dazi iniziano a far salire i prezzi In Italia salari reali deboli e costo del cibo in salita

I dazi introdotti dagli Stati Uniti di Donald Trump stanno iniziando a pesare non solo sul commercio mondiale ma anche sulla stessa economia statunitense. Secondo le Prospettive economiche intermedie dell’ Ocse, presentate martedì, la crescita globale scenderà per questo dal +3,3% del 2024 al +3,2% nel 2025 e al +2,9% nel 2026, con i dazi e l’incertezza politica tra i principali fattori di freno a investimenti e scambi. Negli Stati Uniti, dopo il rimbalzo del 2024 (+2,8%), il Pil dovrebbe crescere solo dell’1,8% nel 2025 per rallentare ulteriormente all’1,5% nel 2026. L’Organizzazione parigina sottolinea che gli effetti dei dazi, saliti in media al 19,5% a fine agosto, il livello più alto dal 1933, si stanno già trasmettendo ai prezzi al consumo, in particolare per i beni durevoli, e rischiano di diventare più evidenti nei mercati del lavoro e nelle scelte di spesa delle famiglie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

