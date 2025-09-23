Secondo l’ultimo Economic Outlook intermedio diffuso dall’ Ocse, l’economia italiana crescerà dello 0,6 per cento nel 2025, confermando la stima di giugno, quando era già stata ridotta rispetto alle previsioni precedenti. Per il 2026 la crescita è stata leggermente rivista al ribasso, fissata allo 0,6 per cento dal +0,7 indicato in precedenza. L’analisi dell’organizzazione ha sottolineato che «la crescita globale è rimasta resiliente, ma in alcuni Paesi la crescita dei consumi è rallentata, per esempio negli Stati Uniti e in alcuni Paesi dell’Eurozona, come Italia e Francia». Ocse: «Tasso di disoccupazione in calo in Italia e Spagna». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ocse, confermata la crescita del Pil italiano allo 0,6 per cento nel 2025