L’ OCSE ha segnalato un’economia più resiliente del previsto a livello globale, sia per i Paesi emergenti che per gli Stati Uniti, a dispetto dei dazi e delle incertezze di natura geopolitica. Le stime di crescita mondiale sono state alzate al 3,2% dal 2,9% per quest’anno, mentre viene confermata una crescita del PIL nel 2026 al 2,9%. Rischi e opportunità per l’economia mondiale. A sostenere la crescita globale hanno contribuito l’andamento solido delle economie emergenti ed i corposi investimenti nell’ intelligenza artificiale (AI), soprattutto negli Stati Uniti, anche se si attendono ripercussioni future sul mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - OCSE conferma resilienza economia. Promuove l’Italia su conti pubblici