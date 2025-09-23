OCSE conferma resilienza economia Promuove l’Italia su conti pubblici

Quifinanza.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ OCSE ha segnalato un’economia più resiliente del previsto a livello globale, sia per i Paesi emergenti che per gli Stati Uniti, a dispetto dei dazi e delle incertezze di natura geopolitica. Le stime di crescita mondiale sono state alzate al 3,2% dal 2,9% per quest’anno, mentre viene confermata una crescita del PIL nel 2026 al 2,9%. Rischi e opportunità per l’economia mondiale. A sostenere la crescita globale hanno contribuito l’andamento solido delle economie emergenti ed i corposi investimenti nell’ intelligenza artificiale (AI), soprattutto negli Stati Uniti, anche se si attendono ripercussioni future sul mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

ocse conferma resilienza economia promuove l8217italia su conti pubblici

© Quifinanza.it - OCSE conferma resilienza economia. Promuove l’Italia su conti pubblici

In questa notizia si parla di: ocse - conferma

Ocse alza stime Pil globale a +3,2% nel 2025, -0,1% rispetto al 2024, e conferma 2026 a +2,9%; quello italiano a +0,6% nel 2025 e nel 2026

OCSE conferma resilienza economia. Promuove l’Italia su conti pubblici; Ocse conferma Italia in lieve crescita: inflazione sotto il 2% e debito da ridurre; PIL Italia, per Meloni neo consumi come in Francia. L'Ocse conferma outlook 2025, ma peggiora stime 2026.

ocse conferma resilienza economiaOCSE conferma resilienza economia. Promuove l’Italia su conti pubblici - L’Organizzazione con sede a Parigi ha confermato il rallentamento degli Stati uniti e della Cina, ma migliorato le previsioni di crescita globale ... Da quifinanza.it

ocse conferma resilienza economiaEconomia, Ocse conferma la stima di crescita dell’Italia 2025 a +0,6%, inflazione al ribasso - L'Ocse ha confermato la previsione di crescita economica dell'Italia su quest'anno al più 0,6%, mentre ha ritoccato al ribasso di ... Riporta ildiariodellavoro.it

Cerca Video su questo argomento: Ocse Conferma Resilienza Economia