Ocse alza stime Pil globale a +3,2% nel 2025 -0,1% rispetto al 2024 e conferma 2026 a +2,9%; quello italiano a +0,6% nel 2025 e nel 2026

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per quanto riguarda il Pil italiano, l'Ocse ha confermato le stime di crescita e limato quelle per il 2026 a +0,6%, dal +0,7% di giugno. Nel 2024 la crescita si era attestata a +0,7% L'Ocse alza le stime del Pil globale a +3,2% nel 2025, -0,1% rispetto al 2024, e conferma 2026 a +2,9%. Per qu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ocse alza stime pil globale a 32 nel 2025 01 rispetto al 2024 e conferma 2026 a 29 quello italiano a 06 nel 2025 e nel 2026

© Ilgiornaleditalia.it - Ocse alza stime Pil globale a +3,2% nel 2025, -0,1% rispetto al 2024, e conferma 2026 a +2,9%; quello italiano a +0,6% nel 2025 e nel 2026

In questa notizia si parla di: ocse - alza

L’Ocse alza le stime di crescita 2025. Usa: i dazi pesano su Pil e inflazione. Italia allo 0,6%; ***Ocse: alza stime pil globale a +3,2% in 2025 e conferma 2026 a +2,9%; ***Ocse: alza stime pil Eurozona +1,2% in 2025 e taglia 2026 a +1%, lima Germania.

ocse alza stime pilL’Ocse alza le stime di crescita 2025. Usa: i dazi pesano su Pil e inflazione. Italia allo 0,6% - Il Pil mondiale salirà del 3,2% quest’anno, con una correzione dello 0,3% rispetto alle stime di giugno, ma nel 2026 si prevede un rallentamento sotto il 3%. Riporta ilsole24ore.com

ocse alza stime pil***Ocse: alza stime pil Eurozona +1,2% in 2025 e taglia 2026 a +1%, lima Germania - Confermate stime di crescita Francia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Ocse Alza Stime Pil