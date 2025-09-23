Occupano i binari della stazione | sette giovani denunciati a margine della manifestazione per la Palestina

I PROVVEDIMENTI. I ragazzi sono stati fermati e identificati in serata quando, fuoriusciti dal corteo a favore della Palestina, si sono diretti sui binari della stazione cercando di bloccare la circolazione dei treni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Occupano i binari della stazione: sette giovani denunciati a margine della manifestazione per la Palestina - Nella serata di lunedì 22 settembre 3mila manifestanti si sono ritrovati in centro a Bergamo in sostegno alla causa palestinese. Come scrive ecodibergamo.it

occupano binari stazione setteBergamo, occupano i binari durante corteo per la Palestina: sette denunciati - Quattro 19enni, un 22enne, un 24enne e un 31enne, tutti residenti in città e provincia, sono accusati di blocco ferroviario ... Si legge su msn.com

