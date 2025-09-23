Obi ucciso fatto a pezzi e abbandonato ai giardini | si indaga per omicidio

È stato identificato in Bala Sagor, conosciuto come Obi, il corpo smembrato trovato nel quartiere Casette di Spoleto.Il 21enne, originario del Bangladesh e in città da due anni, dove lavorava nella ristorazione, risultava scomparso da alcuni giorni dalla struttura di accoglienza in cui viveva. Il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi, lo choc dopo l?orrore: farmaci e psicologo per mamma Lorena

Ucciso, fatto a pezzi e frullato dal collega, la scoperta shock della sorella: “Ho visto i resti in frigo”

Alessandro Venier ucciso, fatto a pezzi e nascosto in garage dentro un bidone ricoperto di calce: indagini sulla mamma del 35enne e la compagna

TV 12. . GEMONA DEL FRIULI | UCCISO E FATTO A PEZZI: RACCOLTO MATERIALE BIOLOGICO E SEQUESTRATI FARMACI IN CASA – Il sopralluogo di oggi ha prodotto altri reperti biologici e il sequestro di farmaci da sequestrare. Abbiamo fatto il punto co - facebook.com Vai su Facebook

