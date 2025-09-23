Obi ucciso e fatto a pezzi perquisita un' abitazione

Inquirenti a caccia dell'assassino di Bala Sagor, detto Obi. Nel pomeriggio di martedì 23 settembre gli investigatori, coordinati dal procuratore Claudio Cicchella hanno perquisito un'abitazione a pochi metri dal luogo in cui è stato trovato il cadavere in pezzi del 21enne Bangladesh. Nella casa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Obi ucciso, fatto a pezzi e abbandonato ai giardini: si indaga per omicidio; Omicidio a Spoleto, cadavere di Bala Sagor detto Obi trovato in un sacco nero: corpo del 21enne fatto a pezzi; Corpo fatto a pezzi e trovato in un sacco, è di un 21enne scomparso da casa di accoglienza.

obi ucciso fatto pezziChie è Obi, il ragazzo fatto a pezzi e trovato cadavere. Tutto quello che sappiamo - di Chiara Fabrizi Aveva iniziato in cucina come lavapiatti, ma era talentuoso e affidabile, tanto che nel giro di un paio di anni al ristorante “Il Tempio di gusto” di Spoleto aveva compiuto un percor ... Segnala umbria24.it

obi ucciso fatto pezziChi era Bala Sagor, 21enne ucciso e fatto a pezzi a Spoleto: il corpo in un sacco, caccia al killer - Omicidio a Spoleto: il cadavere mutilato del 21enne Bala Sagor, scomparso da un centro di accoglienza, ritrovato in un sacco. Si legge su tag24.it

