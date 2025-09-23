Obi ucciso e fatto a pezzi la bici elettrica sul sacco nero | la pista dell' assassino che ha trasportato il corpo

Bala Sagor era scomparso il 18 settembre. Poco dopo le 11 nessuno lo aveva più visto e il suo cellulare risultava irraggiungibile. Il corpo del giovane, 21 anni, del Bangladesh, arrivato a Spoleto due anni fa e impiegato come aiuto cuoco in un locale cittadino, è stato ritrovato ieri sera da un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

obi ucciso fatto pezziChie è Obi, il ragazzo fatto a pezzi e trovato cadavere. Tutto quello che sappiamo - di Chiara Fabrizi Aveva iniziato in cucina come lavapiatti, ma era talentuoso e affidabile, tanto che nel giro di un paio di anni al ristorante “Il Tempio di gusto” di Spoleto aveva compiuto un percor ... Da umbria24.it

obi ucciso fatto pezziChi era Bala Sagor, 21enne ucciso e fatto a pezzi a Spoleto: il corpo in un sacco, caccia al killer - Omicidio a Spoleto: il cadavere mutilato del 21enne Bala Sagor, scomparso da un centro di accoglienza, ritrovato in un sacco. Lo riporta tag24.it

