Obbligo scolastico la Cassazione impone un nuovo iter per le assenze | rischio penale per i genitori

Scuolalink.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’obbligo scolastico in Italia prevede nuove e severe regole per i genitori. Con assenze prolungate e ingiustificate, superiori ai 15 giorni in un trimestre, scatta una procedura che può portare a conseguenze penali. La responsabilità genitoriale non è automatica, ma segue un iter preciso che coinvolge scuola e sindaco, fino al rischio di responsabilità penale. . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: obbligo - scolastico

Assistenza LIS per alunni con sordità: il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di copertura totale dell’orario scolastico. SENTENZA

Scuolabus nei campi rom a Milano, pressing su Sala: De Corato evoca l’accompagnamento obbligato dei minori, l’obbligo scolastico disatteso e il ruolo del Comune nel garantire integrazione e legalità

Libri scolastici scontati del 19%: A.Ge “gratuità fino ai 16 anni, come l’obbligo scolastico”

Studenti italiani svelano: i corsi di laurea da evitare; Sicurezza in cantiere: la Cassazione sulle diverse responsabilità di RUP e CSE; Docenti e incarichi extra: la Cassazione impone l’autorizzazione preventiva anche per ruoli senza compenso. Ecco cosa prevede la nuova interpretazione. SENTENZA.

Obbligo scolastico, assenze scolastiche oltre 15 giorni in un trimestre: genitori a rischio penale dopo l’ammonizione del sindaco. Cosa hanno detto i giudici - Un nuovo orientamento giurisprudenziale definisce con precisione i requisiti per configurare il reato di inosservanza dell'obbligo scolastico e stabilisce regole stringenti per i docenti di sostegno p ... Scrive orizzontescuola.it

obbligo scolastico cassazione imponeObbligo d’istruzione violato se l’alunno non rientra a 7 giorni dall’ammonizione - 30777/2025) ha chiarito le circostanze in virtù delle quali i genitori del minore possano essere condannati per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione. Come scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Obbligo Scolastico Cassazione Impone