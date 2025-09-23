Obbligo scolastico assenze scolastiche oltre 15 giorni in un trimestre | genitori a rischio penale dopo l’ammonizione del sindaco Cosa hanno detto i giudici
Un nuovo orientamento giurisprudenziale definisce con precisione i requisiti per configurare il reato di inosservanza dell'obbligo scolastico e stabilisce regole stringenti per i docenti di sostegno privi del titolo specialistico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: obbligo - scolastico
Assistenza LIS per alunni con sordità: il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di copertura totale dell’orario scolastico. SENTENZA
Scuolabus nei campi rom a Milano, pressing su Sala: De Corato evoca l’accompagnamento obbligato dei minori, l’obbligo scolastico disatteso e il ruolo del Comune nel garantire integrazione e legalità
Libri scolastici scontati del 19%: A.Ge “gratuità fino ai 16 anni, come l’obbligo scolastico”
? Il Comune di Rumo invita i cittadini e le cittadine a iscriversi agli albi per i futuri impegni elettorali. Albo degli Scrutatori Se sei un elettore del comune e hai assolto l'obbligo scolastico, puoi pr - facebook.com Vai su Facebook
Obbligo scolastico dai 5 ai 18 anni; scuola primaria con tempo pieno e obbligo di insegnamento di due discipline in inglese da madrelingua; scuola secondaria divisa tra anni di formazione generale, anni di orientamento e anni di specializzazione; autonomia - X Vai su X
Obbligo scolastico, assenze scolastiche oltre 15 giorni in un trimestre: genitori a rischio penale dopo l'ammonizione del sindaco. Cosa hanno detto i giudici; Troppe assenze a scuola: sei famiglie denunciate. Cosa prevede la normativa sull'obbligo d'istruzione; Dispersione scolastica, denunciati 124 genitori: non mandavano i figli a scuola, assenze per 24 anni scolastici.
Stop al certificato medico per assenze scolastiche oltre i 5 giorni: c’è la legge regionale - Il Molise si allinea ad altre regioni che hanno già abolito l’obbligo del certificato medico, riducendo la burocrazia a carico delle famiglie e alleggerendo il lavoro dei medici di famiglia ... Da primonumero.it
Uscite anticipate da scuola, dirigente scolastica revoca obbligo firma dei genitori per gli studenti maggiorenni dopo le proteste: “Sarà valido solo per i minorenni” - Una controversa circolare scolastica che imponeva agli studenti maggiorenni di presentare la firma dei genitori per ogni giustificazione è stata modificata dopo le forti proteste delle famiglie. Scrive orizzontescuola.it