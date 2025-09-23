Obama a Portofino il rientro all' aeroporto di Genova | Fotogallery

Ilsecoloxix.it | 23 set 2025

Dopo alcuni giorno di riposo a bordo dello yacht di Steven Spielberg a Portofino, l'ex coppia presidenziale ha lasciato la Liguria. L'arrivo all'aeroporto Cristoforo Colombo negli scatti di Marco Balostro. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

obama portofino rientro aeroportoObama a Portofino, il rientro all'aeroporto di Genova - Dopo alcuni giorno di riposo a bordo dello yacht di Steven Spielberg a Portofino, l'ex coppia presidenziale ha lasciato la Liguria. Secondo ilsecoloxix.it

obama portofino rientro aeroportoBarack Obama atteso a Genova: agenda blindata e prima tappa a Portofino. La moglie Michelle già nel Borgo sullo yacht di Spielberg - Prevista una “no fly zone” e incontri riservati nel Tigullio ... Da telenord.it

