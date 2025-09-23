SEMPER 5,5 Incerto nel primo rinvio con i piedi, ma Politano lo grazia. Attento in tutte le uscite, però è poco reattivo sul gol di Spinazzola. CANESTRELLI 6,5 Giganteggia sui palloni alti, imposta con autorevolezza la manovra facendo circolare la palla con grande pulizia. E propizia anche il rigore dell’1-1. CARACCIOLO 7 Hojlund sfugge alla sua marcatura soltanto quando parte in fuorigioco. La prova del comandante nerazzurro in marcatura è da spellarsi le mani. LUSUARDI 6,5 Due o tre passi avanti rispetto alla prestazione opaca contro l’Udinese. Quando si alza il coefficiente di difficoltà, l’italo brasiliano risponde presente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nzola trascinatore, super sorpresa Lorran. Rimandato Semper, Tramoni in confusione