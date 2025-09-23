Nvidia investe 100 miliardi in OpenAI accordo fra i due giganti tech
Milano, 23 set. (askanews) - Il gigante americano dei chip elettronici Nvidia investirà 100 miliardi di dollari in OpenAI, la società pioniera dell'intelligenza artificiale generativa che ha creato ChatGpt, nell'ambito di un accordo che segna il futuro del settore per l'alto profilo delle due aziende coinvolte. I due giganti californiani della tecnologia hanno firmato una partnership per la costruzione di nuovi data center per l'AI che darà accesso a Open Ai ai chip super avanzati di Nvidia, fondamentali per rimanere competitivi nel settore. "L'infrastruttura di elaborazione sarà la base dell'economia del futuro - ha spiegato Sam Altman di OpenAI - utilizzeremo ciò che stiamo costruendo con Nvidia sia per creare innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale, sia per potenziare le persone e le aziende su larga scala". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nvidia - investe
Nvidia investe 5 miliardi in Intel: “Gettare le basi per la prossima era dell’informatica”
ChatGPT scappa da Microsoft, Nvidia investe 100 miliardi in OpenAI
#Juorno #Nvidia investe 5 miliardi in #Intel: svolta strategica nell’ #intelligenzaartificiale - X Vai su X
Microsoft annuncia un nuovo datacenter AI con centinaia di migliaia di Nvidia GB200 Microsoft investe 3,3 miliardi di dollari per il Fairwater AI Data Center in Wisconsin: GPU Nvidia GB200 e record di potenza per l'intelligenza artificiale. - facebook.com Vai su Facebook
La società di microchip Nvidia investirà 100 miliardi di dollari in OpenAI; Nvidia investe 100 miliardi in OpenAI e sostiene il boom dell’AI in Usa. Ecco come; Nvidia investe 100 miliardi in OpenAI, accordo fra i due giganti tech.
AI, Nvidia investe 100 miliardi in OpenAI - Dopo i 5 miliardi investiti in Intel, Nvidia ha annunciato un accordo per 100 miliardi con OpenAi, l'azienda produttrice di ChatGpt. Secondo fortuneita.com
Nvidia investe 100 miliardi in OpenAI: ecco come funziona e perché fa felice (soprattutto) Trump - Con l'accordo da 100 miliardi, Nvidia si assicura OpenAI come cliente chiave e conquista punti con l’amministrazione Trump ... Lo riporta affaritaliani.it