Nvidia annuncia partnership strategica da 100 miliardi di dollari con OpenAi

Ilgiornaleditalia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si tratta di un progetto gigantesco che unisce due colossi dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti Se la Cina pensa per sé, meglio allearsi tra big a stelle e strisce. Il colosso statunitense dei processori grafici Nvidia ha annunciato poche ore fa un investimento da 100 miliardi di d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

