Nvidia annuncia partnership strategica da 100 miliardi di dollari con OpenAi
Si tratta di un progetto gigantesco che unisce due colossi dell'intelligenza artificiale negli Stati Uniti Se la Cina pensa per sé, meglio allearsi tra big a stelle e strisce. Il colosso statunitense dei processori grafici Nvidia ha annunciato poche ore fa un investimento da 100 miliardi di d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: nvidia - annuncia
NVIDIA annuncia un investimento da 100 miliardi di dollari in OpenAI, per la costruzione di una rete di data center di nuova generazione dedicati allo sviluppo di modelli avanzati di intelligenza artificiale @ultimoranet - X Vai su X
Microsoft annuncia un nuovo datacenter AI con centinaia di migliaia di Nvidia GB200 Microsoft investe 3,3 miliardi di dollari per il Fairwater AI Data Center in Wisconsin: GPU Nvidia GB200 e record di potenza per l'intelligenza artificiale. - facebook.com Vai su Facebook
Nvidia annuncia partnership strategica con OpenAI; Nvidia annuncia partnership strategica da 100 miliardi di dollari con OpenAI, azioni in rialzo; OpenAI e NVIDIA: partnership da 100 miliardi per 10 gigawatt di data center AI.
Nvidia annuncia partnership strategica da 100 miliardi di dollari con OpenAI, azioni in rialzo - Le azioni di Nvidia (NASDAQ:NVDA) sono salite dell’1,75% lunedì dopo che il gigante dei chip per l’IA ha annunciato una partnership strategica con OpenAI per implementare 10 gigawatt ... Scrive it.investing.com
Nvidia investirà 100 miliardi di dollari in OpenAI - Il colosso tecnologico e l’azienda madre di ChatGpt hanno presentato una lettera di intenti per una partnership strategica, al fine di implementare almeno 10 gigawatt di chip Nvidia per l’infrastruttu ... Secondo milanofinanza.it