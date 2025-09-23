Nuvolera | visita a Villa Franzini Feroldi

Bresciatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se siete curiosi di rivivere un’autunno del Settecento lombardo e scoprire spazi, mode e stratagemmi per combattere la calura di un tempo, vi proponiamo una speciale visita della bellissima villa Franzini di Nuvolera (BS).Per l’occasione, vi “accompagneremo” nel lontano XVIII secolo bresciano e. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nuvolera - visita

La «Giornata del Patrimonio» esalta la bellezza di Nuvolera; Lonato del Garda: Kenro Izu - Luoghi dell'anima - Mostra di fotografia in Lombardia.

Villa Carlotta. Una visita speciale - Speciale visita guidata a Villa Carlotta di Tremezzina, primo appuntamento del 2025, domenica 19 gennaio alle 10. ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuvolera Visita Villa Franzini