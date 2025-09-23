Nuovo tocco di Material 3 Expressive per Wear OS
Wear OS può ora contare su delle nuove icone per le applicazioni di Google Orologio (Sveglia, Cronometro e Timer) L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Google Maps: cambiamenti in arrivo con Material 3 Expressive - L’evoluzione delle applicazioni digitali non passa soltanto dalle nuove funzioni, ma anche da dettagli di design. Si legge su tecnoandroid.it
Google annuncia il nuovo linguaggio di design di Android: ecco Material 3 Expressive - Google ha ufficialmente presentato Material 3 Expressive durante l'evento The Android Show, rivelando quello che considera uno degli aggiornamenti più significativi degli ultimi anni per il sistema ... Lo riporta hwupgrade.it