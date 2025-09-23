Nuovo stadio per Milan e Inter a San Siro Scaroni sbotta | ecco cosa ha detto il Presidente

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato della possibilità di costruire un nuovo stadio condiviso con l'Inter in zona San Siro, affianco allo stadio 'Giuseppe Meazza', che verrà demolito, a 'La Gazzetta dello Sport': le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nuovo stadio per Milan e Inter a San Siro, Scaroni sbotta: ecco cosa ha detto il Presidente

